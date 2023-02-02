Українці у США завершать навчання на ЗРК Patriot за "кілька тижнів" – військовий аташе

За словами аташе з питань оборони посольства України у США Бориса Кременецького, українські військовослужбовці навчаються на зенітних ракетних комплексах Patriot із випередженням графіка й можуть завершити навчання за лічені тижні.

Як повідомляє "Європейська правда", такий коментар Кременецький дав українській службі "Голосу Америки".

На військову базу Fort Sill у штаті Оклахома українці прибули в середині січня. Тоді в Пентагоні заявляли, що їхнє навчання роботі з сучасною системою протиповітряної оборони триватиме кілька місяців. Та, за словами Бориса Кременецького, терміни вдалося скоротити завдяки досвіду українських військових.

"Йдеться про тижні, точної відповіді я не можу надати... Місяць майже вже минув відтоді, як вони прибули. Зазвичай, якщо починати вчити з нуля, термін навчання може забрати від кількох місяців до року", – сказав аташе.

Програма навчань в Оклахомі передбачає, що українці не лише самі швидко опанують сучасну систему ППО, а після повернення додому будуть готові стати інструкторами для інших військових.

Точну кількість українців, які проходять тренування у США, Кременецький не назвав. Він водночас зауважив, що фахівців для роботи з Patriot в Україні вистачає, тож головне питання – в наданні більшої кількості цих систем.

"Ця система значно посилить спроможності нашої протиповітряної оборони, особливо щодо боротьби з балістичними ракетами. Тому це – суттєве покращення спроможності нашої системи ППО. Звичайно, однієї системи, яку ми отримуємо, недостатньо. Ми працюємо над тим, щоб отримати ще, ми готові, у нас є фахівці, яких ми готові надіслати ще на навчання", – зазначив Кременецький.

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Нагадаємо, передання Україні першої системи Patriot Вашингтон анонсував 21 грудня у межах чергового пакету військової допомоги. Після того Німеччина пообіцяла надати Україні Patriot. А Нідерланди також поставлять в Україну ЗРК Patriot та низку ракет.