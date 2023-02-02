Повернення декларування для депутатів: петиція набрала необхідні голоси

Петиція про відновлення декларування для депутатів набрала необхідні 25 000 голосів для розгляду президента Володимира Зеленського.

Джерело: петиції на сайті Офісу президента, "Чесно"

Деталі: За кілька днів петиція про відновлення декларування набрала більше 25 тисяч голосів. Надалі її має розглянути президент України.

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Автором петиції є експолітик, а нині військовослужбовець Збройних сил України Олексій Гриценко.

За його словами, свого часу запровадження електронного декларування публічних службовців стало одним із найбільших успіхів антикорупційних реформ в Україні. Завдяки цьому антикорупційні органи та громадськість змогли виявити десятки службовців із незаконно набутими статками.