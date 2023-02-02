Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Повернення декларування для депутатів: петиція набрала необхідні голоси

Альона Мазуренко Четвер, 2 лютого 2023, 21:54

Петиція про відновлення декларування для депутатів набрала необхідні 25 000 голосів для розгляду президента Володимира Зеленського.

Джерело: петиції на сайті Офісу президента, "Чесно"

Деталі: За кілька днів петиція про відновлення декларування набрала більше 25 тисяч голосів. Надалі її має розглянути президент України. 

Автором петиції є експолітик, а нині військовослужбовець Збройних сил України Олексій Гриценко.

За його словами, свого часу запровадження електронного декларування публічних службовців стало одним із найбільших успіхів антикорупційних реформ в Україні. Завдяки цьому антикорупційні органи та громадськість змогли виявити десятки службовців із незаконно набутими статками.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: деклараціїпетиціяЗеленський
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Цього тижня росіяни кинули всі сили на оточення Бахмута – Маляр

Офіційно: ЄС затвердив стелю цін на нафтопродукти з РФ

Міжнародний союз велосипедистів підтримує повернення на турніри росіян, а українцям виділив кредит

фото, відеоНовий обмін полоненими: Україна повернула ще 116 людей

оновлено від 09:10Суботній ранок почався з двогодинної повітряної тривоги по всій Україні

Одеса та передмістя без світла: друга за добу масштабна аварія на підстанції

Усі новини...
декларації
Суд "пробачив" нардепу-"слузі" недостовірне декларування, бо той покаявся
Герасимов упевнений, що виграє у суді справу щодо недекларування його квартири в Іспанії
НАБУ оголосило в розшук нардепку від "Слуги народу"
Останні новини
21:03
фотоВ Україну летить перший танк Leopard 2 від Канади
20:43
У Латвії зросла кількість громадян, які підтримують Україну в боротьбі проти РФ
20:30
Україна повернула вже 1762 полонених з 24 лютого – Зеленський
20:15
Зеленський підписав документи щодо тих, у кого виявили російське громадянство
20:04
Чи буде Україна в ЄС за два роки? Підсумки саміту в Києві – подкаст "Світ не Sweet"
19:58
ГУР: Усі звільнені в суботу з полону – в лікарні, вони в незадовільному стані
19:30
Сунак зосереджений на тому, щоб британська військова техніка досягла фронту якнайшвидше
18:56
Президентка ПА НАТО відвідала Бородянку
18:47
Цього тижня росіяни кинули всі сили на оточення Бахмута – Маляр
18:35
Глава МЗС Австрії запевнив, що візи делегатам РФ видані лише для ПА ОБСЄ, але не для балу у Відні
Усі новини...