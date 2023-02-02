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Подвійний удар: Зеленський провів Ставку у новому форматі

Альона Мазуренко Четвер, 2 лютого 2023, 22:05
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський збирав засідання Ставки у традиційному і вузькому форматі, де обговорили ситуацію на фронті, забезпечення армії.  

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Провів сьогодні засідання Ставки, вперше – у подвійному форматі. Спочатку – традиційний повний склад Ставки. Розглянули ситуацію на фронті. Намагання Росії посилити тиск на Донбасі. Забезпечення армії. Підготовка кадрів та інші питання постійної уваги Ставки.

А потім, у другій половині дня, – додаткова зустріч членів Ставки у вузькому форматі. Для особливо вагомої розмови".

Деталі: За словами президента, ворог у "специфічній стадії": "Коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій".

Пряма мова: "Вони шукають варіанти – щоб спробувати змінити хід війни. Та намагаються поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони поки що контролюють".

Також, Зеленський повідомив, що в Україні продовжать боротьбу з внутрішнім ворогом: "Дякую Службі безпеки, ДБР, Офісу генпрокурора і всім тим, хто ще задіяний в очищенні нашої держави. Нові кроки – будуть".

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Теми: Зеленськийвійна
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