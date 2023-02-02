У США ухвалили перше рішення щодо конфіскації активів, які можуть піти Україні

Окружний суддя федерального суду Манхеттена в четвер дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать російському підсанкційному олігарху Костянтину Малофєєву, що відкриває шлях для подальшого передання цих коштів Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі Reuters.

Малофєєв, який є власником телеканалу "Царьград ТВ", був звинувачений у фінансуванні сепаратизму в Криму й потрапив під санкції США у 2014 року. Вісьмома роками пізніше американська прокуратура звинуватила його в ухилянні від санкцій.

Наприкінці 2022 року прокурори заявили в суді, що мають право конфіскувати гроші на рахунку Малофєєва в банку Sunflower у Денвері, оскільки він намагався перевести їх діловому партнеру всупереч санкціям США.

Оскільки російський олігарх не оскаржив запит на конфіскацію, прокурори в четвер заявили, що кошти мають бути конфісковані за замовчуванням, і суд схвалив це рішення.

Після конфіскації, згідно з ухваленою у США поправкою до бюджетного законодавства, гроші Малофєєва можуть бути спрямовані на потреби відновлення України.

На сьогодні, окрім США, лише Канада з-поміж союзників України ухвалила механізм конфіскації активів РФ на користь України. У червні там було ухвалено зміни до Закону "Про спеціальні економічні заходи" (Special Economic Measures Act), якими була створена можливість конфіскації та використання російських активів для допомоги Україні.

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Крім того, Естонія планує запровадити правову базу для конфіскації російських активів, просуваючись вперед у спробі передати Україні кошти, заморожені під санкціями Європейського Союзу.