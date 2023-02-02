Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У США ухвалили перше рішення щодо конфіскації активів, які можуть піти Україні

"Європейська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 21:24
У США ухвалили перше рішення щодо конфіскації активів, які можуть піти Україні

Окружний суддя федерального суду Манхеттена в четвер дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать російському підсанкційному олігарху Костянтину Малофєєву, що відкриває шлях для подальшого передання цих коштів Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі Reuters.

Малофєєв, який є власником телеканалу "Царьград ТВ", був звинувачений у фінансуванні сепаратизму в Криму й потрапив під санкції США у 2014 року. Вісьмома роками пізніше американська прокуратура звинуватила його в ухилянні від санкцій.

Реклама:

Наприкінці 2022 року прокурори заявили в суді, що мають право конфіскувати гроші на рахунку Малофєєва в банку Sunflower у Денвері, оскільки він намагався перевести їх діловому партнеру всупереч санкціям США.

Оскільки російський олігарх не оскаржив запит на конфіскацію, прокурори в четвер заявили, що кошти мають бути конфісковані за замовчуванням, і суд схвалив це рішення.

Після конфіскації, згідно з ухваленою у США поправкою до бюджетного законодавства, гроші Малофєєва можуть бути спрямовані на потреби відновлення України.

ВІДЕО ДНЯ

На сьогодні, окрім США, лише Канада з-поміж союзників України ухвалила механізм конфіскації активів РФ на користь України. У червні там було ухвалено зміни до Закону "Про спеціальні економічні заходи" (Special Economic Measures Act), якими була створена можливість конфіскації та використання російських активів для допомоги Україні.

Крім того, Естонія планує запровадити правову базу для конфіскації російських активів, просуваючись вперед у спробі передати Україні кошти, заморожені під санкціями Європейського Союзу.

Теми: СШАРосіягроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
США
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
У США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Останні новини
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення прослуховування в себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
Усі новини...
Реклама: