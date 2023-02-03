Обстріли Сумщини: за добу – 120 "прильотів"

Протягом 2 лютого росіяни здійснили обстріли 4 територіальних громад Сумської області, зафіксовано 120 "прильотів".

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Есманьській громаді росіяни били з мінометів, було 16 "прильотів".

Білопільську громаду ворог також обстрілював з мінометів, зафіксовано 31 "приліт".

Шалигинську громаду росіяни обстрілювали із РСЗВ, було 16 "прильотів".

У Середино-Будській громаді окупанти скинули на територію одного із сіл 4 міни. Внаслідок ворожої атаки частково зруйновані 3 приватних будинки та лінія електропередач, обійшлося без людських втрат.