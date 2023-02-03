РФ втратила в Україні вбитими і пораненими 200 тисяч військових – NYT

За 11 місяців повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 200 тис. військовослужбовців.

Джерело: авторська стаття американського видання The New York Times

Деталі: За даними американських та інших західних офіційних осіб, кількість вбитих і поранених російських військових в Україні наближається до 200 тис., пише NYT.

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"Ці втрати лише за 11 місяців у 8 разів перевищують американські за два десятиліття війни в Афганістані", – йдеться у статті.

Зазначається, що особливо великі втрати російська армія зазнала у боях за Бахмут і Соледар.

Разом з тим, пише видання, російські аналітики кажуть, що людські жертви навряд чи стануть стримуючим фактором для військових цілей Путіна.

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"Війна ведеться на кшталт боротьби, з якою країна зіткнулася під час Другої світової війни, коли загинуло понад 8 млн радянських солдатів. Путін готовий до сотень тисяч жертв в Україні, хоча більша кількість жертв може підірвати його політичну підтримку", – говориться у публікації.

Нагадаємо: У листопаді голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що понад 100 тис. російських солдатів було вбито або поранено під час війни в Україні.