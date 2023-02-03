Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Захисники України підбили ворожий літак і чотири танки, знищили 840 ворогів

П'ятниця, 3 лютого 2023, 08:42

За підрахунками Генерального штабу Збройних сил України за минулу добу, 2 лютого, Росія втратила ще близько 840 військовослужбовців, 1 літак, 4 танки, 6 ББМ і 2 РСЗВ.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 03.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 129870 (+840) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3215 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6388 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2215 (+3) од,
  • РСЗВ – 460 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 222 (+0) од,
  • літаків – 294 (+1) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1952 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 796 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5068 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 202 (+2).

Дані уточнюються.

 

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: війнаРосіяГенштаб
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія неспроможна вести "кілька великих наступальних операцій" – ISW

Байден: Наказував збити кулю-шпигуна "якнайшвидше", Пентагон рекомендував почекати

Україні потрібні сотні тисяч БПЛА, треба розвивати власний ринок – Резніков

доповненоЗеленський позбавив українського громадянства Клюєва, Табачника й Клименка

США збили китайський шпигунський аеростат

Зеленський підписав документи щодо тих, у кого виявили російське громадянство

Усі новини...
війна
Росія поки не відвела свої літаки й гелікоптери від кордону Білорусі з Україною
Великий наступ Росії завершиться до квітня і не буде успішним – ISW
Сили оборони відбили ворожі атаки біля 10 населених пунктів – Генштаб
Останні новини
07:08
Лікувати поранених окупантів у Світлодарськ приїхали медики з Якутії – штаб
06:37
Сили оборони відбили ворожі атаки в районах 9 населених пунктів – зведення
06:22
Столиця штату Нью-Йорк допоможе відбудувати Бучу
05:30
Росія неспроможна вести "кілька великих наступальних операцій" – ISW
04:30
Китай висловив "невдоволення" через збитий аеростат у США
03:50
Росіяни мають намір вивезти дітей з окупованої Луганщини в Карелію – ЦНС
02:54
"Існує консенсус" із Зеленським, що територія РФ не зазнає атак західною зброєю – Шольц
01:51
Байден: Наказував збити кулю-шпигуна "якнайшвидше", Пентагон рекомендував почекати
00:58
відеоУ центрі Маріуполя окупанти демонтували бульвар Хмельницького – радник мера
00:22
По Нікопольському району ворог вдарив зі ствольної артилерії, пошкодив лінію електромереж
Усі новини...