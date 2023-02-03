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Захисники України підбили ворожий літак і чотири танки, знищили 840 ворогів

П'ятниця, 3 лютого 2023, 07:42

За підрахунками Генерального штабу Збройних сил України за минулу добу, 2 лютого, Росія втратила ще близько 840 військовослужбовців, 1 літак, 4 танки, 6 ББМ і 2 РСЗВ.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 03.02.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 129870 (+840) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3215 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6388 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2215 (+3) од,
  • РСЗВ – 460 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 222 (+0) од,
  • літаків – 294 (+1) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1952 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 796 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5068 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 202 (+2).

Дані уточнюються.

 

Теми: війнаРосіяГенштаб
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