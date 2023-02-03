Захисники України підбили ворожий літак і чотири танки, знищили 840 ворогів
П'ятниця, 3 лютого 2023, 08:42
За підрахунками Генерального штабу Збройних сил України за минулу добу, 2 лютого, Росія втратила ще близько 840 військовослужбовців, 1 літак, 4 танки, 6 ББМ і 2 РСЗВ.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 03.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 129870 (+840) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3215 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6388 (+6) од,
- артилерійських систем – 2215 (+3) од,
- РСЗВ – 460 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 222 (+0) од,
- літаків – 294 (+1) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1952 (+1),
- крилаті ракети ‒ 796 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5068 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 202 (+2).
Дані уточнюються.
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