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Прем’єр Британії не став виключати поставку літаків Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 07:51
Прем’єр Британії не став виключати поставку літаків Україні
Rishi Sunak, Getty Images

Прем’єр Британії Ріші Сунак відмовився виключити постачання бойових літаків Україні, хоча і стверджує, що навчання управлінню ними може тривати місяці, якщо не роки.

Про це він сказав в ефірі TalkTV, пише "Європейська правда" з посиланням на PA.

Відповідаючи на запитання, чи виключає він можливість передачі літаків, прем'єр-міністр сказав: "Ні, ми завжди ведемо діалог з українськими друзями про те, яким чином можна правильно підтримати Україну".

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"Питання в тому, яку підтримку ми можемо надати, яка, на нашу думку, матиме найбільше значення? Саме тому рішення, яке я прийняв як прем'єр-міністр, полягало в тому, щоб бути однією з перших країн у світі, яка надала Україні важкі танки... Потім за нами пішли інші країни" – цитує Сунака AFP.

Винищувачі, за його словами, є "неймовірно складною технікою, яка потребує місяців, якщо не років, щоб навчити людей керувати нею".

"Наше бажання і мета полягає в тому, щоб Україна перемогла в цьому конфлікті... Отже, справа не лише в обладнанні, а й у можливостях і тренуваннях, які йдуть поряд з цим, разом з планом з нашими союзниками, який забезпечить перемогу", - додав він.

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Як повідомлялось, колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон висловився за надання Україні більшої кількості зброї. У Вашингтоні, відповідаючи на запитання щодо ситуації з винищувачами F-16, він підтримав надання Україні усіх потрібних видів зброї.

Пізніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що надсилання винищувачів Україні "не було б правильним підходом", однак остаточного рішення з цього приводу ще немає.

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Теми: Велика Британіязброядопомога Україніавіа
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