Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники розповіли, як діє норма про заборону виїзду для держслужбовців

Валентина РоманенкоП'ятниця, 3 лютого 2023, 09:54
фото ДПСУ

Заборона на виїзд держслужбовцям діє, до прикордонників продовжують надходити списки осіб, яких це стосується.

Джерело: речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Та інформація, яка до нас вже надійшла, є в інспекторів ДПСУ на державному кордоні, і ми продовжуємо очікувати, що всі надішлють такі дані…

(на уточнююче питання, про скільки осіб може йтися) Звісно, це тисячі. Але сказати, що це 10 тисяч, чи 15 ми цього не можемо.

Норма, яку вніс уряд, набула чинності і вже діє. Звісно, що ми продовжуємо очікувати від усіх інформацію, яку уряд визначив надати до адміністрації ДПСУ.

Проте наголошую, це і питання контролю і питання відповідальності посадових осіб, які підпадають під цей перелік. Якщо прикордонники на кордоні встановлять, що така особа підпадає під перелік, визначений Кабміном, навіть якщо ще немає списків, то може бути прийнято рішення у відмові в перетині державного кордону, якщо ця людина слідує не зі службовою метою, тобто  у відрядження, і не підпадає під інші виключення щодо відвідування дітей, лікування чи смерті близьких осіб".

Деталі: Демченко також зазначив, що наразі прикордонники отримують багато запитів про роз’яснення, чи підпадає та чи інша особа під ці нові обмеження. Водночас, за словами речника, ДПСУ не в праві давати такі роз’яснення, оскільки саме уряд визначив перелік категорій цих осіб. Міністерства, відомства і державні органи мають самі визначитися, хто підпадає під ці обмеження і надати прикордонникам таку інформацію.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: Прикордонна службакордонвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія неспроможна вести "кілька великих наступальних операцій" – ISW

Байден: Наказував збити кулю-шпигуна "якнайшвидше", Пентагон рекомендував почекати

Україні потрібні сотні тисяч БПЛА, треба розвивати власний ринок – Резніков

доповненоЗеленський позбавив українського громадянства Клюєва, Табачника й Клименка

США збили китайський шпигунський аеростат

Зеленський підписав документи щодо тих, у кого виявили російське громадянство

Усі новини...
Прикордонна служба
Заборона на виїзд з України держслужбовцям: на кордоні вже завернули двох чоловіків
Поляки протестуватимуть проти надмірного руху з України: можливі складнощі на кордоні
Прикордонники збили російський безпілотник на Луганщині
Останні новини
07:43
фотоЧилі охопили масштабні лісові пожежі, є загиблі і багато постраждалих
07:08
Лікувати поранених окупантів у Світлодарськ приїхали медики з Якутії – штаб
06:37
Сили оборони відбили ворожі атаки в районах 9 населених пунктів – зведення
06:22
Столиця штату Нью-Йорк допоможе відбудувати Бучу
05:30
Росія неспроможна вести "кілька великих наступальних операцій" – ISW
04:30
Китай висловив "невдоволення" через збитий аеростат у США
03:50
Росіяни мають намір вивезти дітей з окупованої Луганщини в Карелію – ЦНС
02:54
"Існує консенсус" із Зеленським, що територія РФ не зазнає атак західною зброєю – Шольц
01:51
Байден: Наказував збити кулю-шпигуна "якнайшвидше", Пентагон рекомендував почекати
00:58
відеоУ центрі Маріуполя окупанти демонтували бульвар Хмельницького – радник мера
Усі новини...