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Берлін планує дозволити передачу Україні десятків танків Leopard 1 із промислових складів

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 10:00

Німецький уряд планує схвалити передачу Україні десятків відремонтованих танків Leopard 1 безпосередньо зі складів виробника.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на ntv, посилаючись на урядові кола, повідомила газета Süddeutsche Zeitung.

За інформацією з урядових кіл, офіційного дозволу ще не було надано.

Зазначається, що компанії Rheinmetall і Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) хочуть підготувати десятки танків Leopard 1 і могли б поставити їх в Україну для боротьби з Росією. Однак, згідно з повідомленням, поки що існують проблеми із закупівлею боєприпасів.

Бразильська газета Folha de S. Paulo повідомила минулого тижня, що Бразилія відхилила німецький запит на продаж танкових боєприпасів. Кажуть, що йшлося про боєприпаси для танків Leopard. Окрім зенітних танків Gepard, Бразилія також має на озброєнні основні бойові танки Leopard 1 німецького виробництва.

Минулого тижня федеральний уряд вже прийняв рішення про передачу Україні 14 бойових танків Leopard зі складів Бундесверу. Крім того, він дозволив іншим країнам постачати такі танки німецького виробництва. За даними Rheinmetall, компанія може поставити загалом 139 танків Leopard типу 1 і 2. Про це минулого тижня повідомив представник компанії в інтерв'ю редакційній мережі "Німецька хвиля".

Трохи менше ніж за рік компанія може поставити 22 бойові танки Leopard 2 з власних запасів. Проте неясно, коли будуть готові ще 88 машин Leopard 1 з цієї групи озброєнь. 29 танків федерального уряду, які призначені для схеми кільцевого обміну, мають бути готові навесні.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, провідні політики у Швейцарії закликають продати майже 100 законсервованих танків Leopard 2 за символічну плату Польщі, Словаччині та Чехії замість танків, які їхні уряди планують відправити в Україну.

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Теми: Німеччинатанкидопомога Українівійна
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