У Литві за годину назбирали понад 1 млн євро на радари ППО для України та досягли 5 млн

Литовській кампанії збору коштів на радари ППО для України вдалося залучити понад мільйон євро за спеціальну "щасливу годину", яку запустив один з благодійників для заохочення людей, та закрити мінімальний план збору.

Про це повідомив координатор збору Андрюс Тапінас, пише "Європейська правда".

Литовська ІТ-компанія Tesonet пообіцяла подвоїти внески людей, які скинуть протягом однієї години з 8 до 9 ранку. У підсумку Тапінас повідомив, що за цей час люди надіслали 1 006 000 євро, які, відповідно, будуть подвоєні до 2 012 000 євро.

Absolute record. Worldwide



Lithuanians raise 1 006 000 euro for radars for Ukraine in 1 hour. Lithuanian IT company Tesonet doubles it for 2 012 000 euro.



In 1 hour.



Our nation stand with Ukraine until the very end. Until victory!