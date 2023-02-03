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У Литві за годину назбирали понад 1 млн євро на радари ППО для України та досягли 5 млн

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 10:42
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Литовській кампанії збору коштів на радари ППО для України вдалося залучити понад мільйон євро за спеціальну "щасливу годину", яку запустив один з благодійників для заохочення людей, та закрити мінімальний план збору.

Про це повідомив координатор збору Андрюс Тапінас, пише "Європейська правда".

Литовська ІТ-компанія Tesonet пообіцяла подвоїти внески людей, які скинуть протягом однієї години з 8 до 9 ранку. У підсумку Тапінас повідомив, що за цей час люди надіслали 1 006 000 євро, які, відповідно, будуть подвоєні до 2 012 000 євро.

Керівництво компанії у зв’язку з цим вже пожартувало, що з таким ажіотажем фірмі "доведеться заробляти більше".

Вранці Андрюс Тапінас писав, що на рахунку кампанії збору вже понад 3 млн євро із запланованих п’яти. Тепер на лічильнику - вже 5,3 млн. 

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Нагадаємо, кампанію запустила коаліція чотирьох ініціатив з метою купити для ЗСУ радари ППО ізраїльського виробництва. Зібрати планували щонайменш 5 млн євро.

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Теми: ЛитваУкраїнавійназброя
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