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США дадуть Україні далекобійні снаряди з GPS-наведенням: пришлють не раніше жовтня - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 10:58
ракета GLSDB, фото Defense Express

Нова ракета наземного базування з боєголовкою GLSDB, яка буде замовлена у компанії Boeing, стане частиною останнього пакету американської зброї для України, який буде оголошений у п'ятницю Білим домом і Пентагоном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg з посиланням на офіційних осіб.

Гібридна зброя великої дальності поєднує в собі два перевірених пристрої: бомбу малого діаметру ВПС, керовану за допомогою супутників GPS, і армійську ракету, яка вже знаходиться на озброєнні Збройних Сил України. Як і деяке інше обладнання, надане США та союзниками, воно не буде розгорнуто в Україні найближчим часом. За словами представника галузі, перші поставки займуть близько дев'яти місяців після того, як буде укладений контракт.

Фінансування високоточних ракет буде здійснюватися за рахунок 1,75 мільярда доларів в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки, про яку, як очікується, буде оголошено в п'ятницю. За словами одного з чиновників, на початковому етапі на це буде виділено не більше 200 мільйонів доларів.

У п'ятницю також буде оголошено про виділення додаткових $475 млн в рамках повноважень президента США на вилучення зброї з запасів Міноборони. Зокрема, йдеться про додаткові протипіхотні міни Claymore, зимові парки, 155-мм снаряди Excalibur з GPS-наведенням, обладнання для підтримки ракет Patriot і наплічні ракетні пускові установки Mk 153. Обладнання, яке вилучається з запасів Пентагону, як правило, постачається значно швидше.

Нова боєголовка ракети Boeing тричі випробовувалася з 2015 року у партнерстві зі шведською компанією Saab AB. За словами представника галузі, знайомого з результатами випробувань, вона пролетіла 130 кілометрів і вразила ціль в межах 102 сантиметрів від її GPS-цілі. Це приблизно вдвічі перевищує дальність нинішніх ракет, що випускаються з пускових установок Himars, які стали цінним активом для українських сил.

У заяві Boeing йдеться, що це замовлення ознаменує перший продаж зброї.

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Першим про можливе передання Україні далекобійних "бомб" повідомляла агенція Reuters. The Wall Street Journal також повідомляв про те, що в п’ятницю США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги, який вперше міститиме далекобійні снаряди.

ВПС США представили бомбу малого діаметру з GPS-наведенням у 2006 році. Нова зброя Boeing-Saab розроблена таким чином, що після запуску з установки Himars бомба відокремлюється від ракети в польоті, випускає міні-крила і летить до цілі, визначеної за допомогою GPS.

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Теми: СШАУкраїназброя
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