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США зафіксували над своєю територією шпигунську повітряну кулю, ймовірно - Китаю

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 11:37

Пентагон повідомив, що над територією Сполучених Штатів зафіксували пересування повітряної кулі з обладнанням для стеження - "запущеної, найбільш імовірно, КНР". 

Як пише "Європейська правда", про це у Пентагоні повідомили ввечері 2 лютого.

"Влада США зафіксувала та відстежує спостережну повітряну кулю на великій висоті, яка зараз рухається над територією Сполучених Штатів. Відповідні органи влади, включно з NORAD, продовжують пильно стежити за нею", - заявив речник Пентагону Пет Райдер, додавши, що негайно було вжито заходів для недопущення збору таємної інформації - не уточнюючи, яких саме. 

Він зазначив, що куля рухається на набагато вищій висоті, ніж повітряні коридори для транспортної і цивільної авіації, тож не становить загрози для літаків. 

За його словами, США вже не вперше фіксують такий об’єкт - подібні пристрої помічали ще за президентства Дональда Трампа. Втім, цього разу повітряна куля залишається над територією країни довше. 

У Пентагоні також зазначили, що розвідка значною мірою впевнена у тому, що пристрій запустив Китай, і американська сторона негайно сконтактувала з Пекіном через різні канали. 

"Ми донесли, наскільки серйозно ставимося до цього питання, і дали зрозуміти, що зробимо усе необхідне для захисту нашого народу і країни", - зазначив посадовець, який також коментував на брифінгу разом із Райдером. 

ВІДЕО ДНЯ

Силові відомства зійшлися на думці, що кулю краще не чіпати і дати їй рухатися заданим курсом, не намагаючись збити її; президент Джо Байден після ознайомлення з ситуацією погодився з цим рішенням.

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Теми: СШАКитайшпигунство
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