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Керівництво комісії Медичних сил ЗСУ викрили на хабарі, вдома знайшли мільйони готівки

Валентина РоманенкоП'ятниця, 3 лютого 2023, 12:07
Керівництво комісії Медичних сил ЗСУ викрили на хабарі, вдома знайшли мільйони готівки
фото прокуратури

Керівництво Центральної військово-лікарської комісії Медичних сил ЗСУ викрили на одержанні коштів за видачу документів про непридатність до військової служби.

Джерело: Київська міська прокуратура, ДБР, СБУ

Деталі: За даними слідства, заступник начальника Центральної ВКЛ за 5000 доларів США запропонував призовнику сприяння у виготовленні медичних та військових документів.

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Вони мали стати підставою для складання висновку комісії про його непридатність до військової служби за станом здоров’я. Він би також отримав право вільно перетинати державний кордон України.

Правоохоронці задокументували факт передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тис. дол.

Співробітники Служби безпеки викрили посадовця на робочому місці під час одержання другої частини хабаря.

ВІДЕО ДНЯ
 

Під час обшуків за місцем роботи та у домоволодінні фігуранта в одному з приватних секторів столиці правоохоронці виявили великі суми готівки у різній валюті. Сума вилучених коштів еквівалентна понад 5 млн грн., їхнє походження наразі встановлюється.

 

Вирішується питання про обрання підозрюваному посадовцю запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

 

Теми: корупціяСБУпрокуратура
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