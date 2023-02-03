Керівництво комісії Медичних сил ЗСУ викрили на хабарі, вдома знайшли мільйони готівки

Керівництво Центральної військово-лікарської комісії Медичних сил ЗСУ викрили на одержанні коштів за видачу документів про непридатність до військової служби.

Джерело: Київська міська прокуратура, ДБР, СБУ

Деталі: За даними слідства, заступник начальника Центральної ВКЛ за 5000 доларів США запропонував призовнику сприяння у виготовленні медичних та військових документів.

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Вони мали стати підставою для складання висновку комісії про його непридатність до військової служби за станом здоров’я. Він би також отримав право вільно перетинати державний кордон України.

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