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Фінляндія приєдналася до групи країн, що працюють над покаранням Росії за злочин агресії

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 13:54
Прапор Фінляндії. Фото pixabay.com

Фінляндія приєдналася до так званої ключової групи – "core group", що працює над створенням Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в МЗС Фінляндії. "2 лютого 2023 року Фінляндія приєдналася до групи, створеної задля підтримки України у забезпеченні відповідальності Росії за її злочин агресії", – зазначили у відомстві, нагадавши, що зараз у її складі, крім самої України та Фінляндії, 19 країн і зовнішньополітична служба ЄС. 

"Підтримка й посилення заснованого на правилах світового порядку – один з пріоритетів зовнішньої політики Фінляндії. Вторгнення Росії в Україну – це кричуще порушення Хартії ООН… Воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид та злочин агресії – найсерйозніші міжнародні злочини, що впливають на усю міжнародну спільноту та створюють загрозу для глобального миру і безпеки", – наголосили в МЗС. 

У відомстві зазначили, що воєнні злочини і злочини проти людяності, скоєні в Україні, вже масштабно розслідуються всередині країни та по всьому світу і Фінляндія підтримує як розслідування Міжнародного кримінального суду, так і українських фахівців. 

"(Але) відповідальність Росії за протиправне вторгнення в Україну та його наслідки буде неповною, якщо залишити поза фокусом злочин агресії. Фінляндія хоче допомогти Україні знайти найбільш ефективні способи притягнути винних до відповідальності", – зазначив міністр закордонних справ Пекка Хаавісто. 

У комюніке нагадали також, що винними у злочині агресії можуть бути лише особи, які за своєю посадою і становищем здійснюють контроль та можуть керувати політикою чи воєнними діями певної держави.

Нагадаємо, наприкінці січня група щодо створення спецтрибуналу збиралася у Празі, у засіданні взяли участь 20 країн.  

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Теми: ФінляндіяРосіявійна
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