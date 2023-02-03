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Німецький уряд дозволив експорт танків Leopard 1 в Україну

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 13:16
Німецький уряд дозволив експорт танків Leopard 1 в Україну
танки Leopard 1, Getty Images

Федеральний уряд Німеччини надав ліцензію на експорт основних бойових танків Leopard 1 в Україну.

Це підтвердив речник уряду Штеффен Гебештрайт у п'ятницю в Берліні, не надавши жодних подробиць, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Досі федеральний уряд лише оголошував про постачання більш сучасних танків Leopard 2 зі складів Бундесверу до України.

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Згідно з повідомленням у Süddeutsche Zeitung, Rheinmetall і Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) хочуть підготувати десятки танків Leopard 1 для експорту в Україну. Однак, згідно з повідомленням, поки що виникли проблеми із закупівлею боєприпасів.

Leopard 1 - перший основний бойовий танк, побудований для німецької армії після Другої світової війни. Він вироблявся з середини 1960-х до середини 1980-х років. Обіцяні минулого тижня 14 танків Leopard 2 значно сучасніші.

Гебештрайт не захотів коментувати подальші поставки Leopard 1 з промислових запасів. "Наразі я не хочу говорити більше, це стане більш конкретним протягом наступних кількох днів і тижнів".

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Згідно з інформацією Spiegel, німецькі виробники мають 29 значною мірою відремонтованих моделей попередника Leopard 2. Раніше німецькі ЗМІ повідомляли про можливість передачі 88 танків Leopard 1.

Про зміну позиції Німеччини читайте також статтю Облога Шольца: як громадська думка у Німеччині вплинула на передачу танків Україні

Теми: танкиНімеччинаУкраїна
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