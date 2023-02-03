Німецький уряд дозволив експорт танків Leopard 1 в Україну

Федеральний уряд Німеччини надав ліцензію на експорт основних бойових танків Leopard 1 в Україну.

Це підтвердив речник уряду Штеффен Гебештрайт у п'ятницю в Берліні, не надавши жодних подробиць, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Досі федеральний уряд лише оголошував про постачання більш сучасних танків Leopard 2 зі складів Бундесверу до України.

Згідно з повідомленням у Süddeutsche Zeitung, Rheinmetall і Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) хочуть підготувати десятки танків Leopard 1 для експорту в Україну. Однак, згідно з повідомленням, поки що виникли проблеми із закупівлею боєприпасів.

Leopard 1 - перший основний бойовий танк, побудований для німецької армії після Другої світової війни. Він вироблявся з середини 1960-х до середини 1980-х років. Обіцяні минулого тижня 14 танків Leopard 2 значно сучасніші.

Гебештрайт не захотів коментувати подальші поставки Leopard 1 з промислових запасів. "Наразі я не хочу говорити більше, це стане більш конкретним протягом наступних кількох днів і тижнів".

Згідно з інформацією Spiegel, німецькі виробники мають 29 значною мірою відремонтованих моделей попередника Leopard 2. Раніше німецькі ЗМІ повідомляли про можливість передачі 88 танків Leopard 1.

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