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Німеччина та Швеція ведуть переговори щодо ППО для України

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 13:53
Німеччина та Швеція ведуть переговори щодо ППО для України
скриншот

Німеччина і Швеція ведуть переговори про новий пакет озброєнь, в рамках якого Стокгольм надасть Україні ракети протиповітряної оборони і пускові установки для німецьких систем IRIS-T.

Як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Німеччина звернулася до Швеції з проханням надати пускові установки для сумісної з IRIS-T протиракетної системи. За словами людей, знайомих з цим питанням, переговори також дозволять отримати більше боєприпасів, які можуть бути використані для німецьких систем IRIS-T, надісланих Україні.

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За словами співрозмовників, Німеччина дотримується свого плану відправити три додаткові системи IRIS-T цього року, після того, як перша прибула в жовтні.

Теми: НімеччинаШвеціяУкраїнавійна
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