Німеччина та Швеція ведуть переговори щодо ППО для України

Німеччина і Швеція ведуть переговори про новий пакет озброєнь, в рамках якого Стокгольм надасть Україні ракети протиповітряної оборони і пускові установки для німецьких систем IRIS-T.

Як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Німеччина звернулася до Швеції з проханням надати пускові установки для сумісної з IRIS-T протиракетної системи. За словами людей, знайомих з цим питанням, переговори також дозволять отримати більше боєприпасів, які можуть бути використані для німецьких систем IRIS-T, надісланих Україні.

Реклама:

За словами співрозмовників, Німеччина дотримується свого плану відправити три додаткові системи IRIS-T цього року, після того, як перша прибула в жовтні.