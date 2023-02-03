У Дніпрі затримали ексміліціонера і двох ексвійськових, які були агентами РФ

Тут і далі фото прокуратури

Правоохоронці затримали трьох мешканців Дніпра, які передавали розвідувальні дані представнику спецслужби Росії і готували теракти на Дніпропетровщині.

Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура, СБУ

Дослівно СБУ: "За даними слідства, агентурну групу очолював колишній працівник місцевого підрозділу розформованої міліції, якого російська спецслужба завербувала задовго до початку повномасштабного вторгнення. У поле зору ФСБ потрапив через свої прокремлівські погляди.

Зловмисник фактично перебував у статусі ворожого резидента і отримав завдання сформувати власну агентурну мережу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України".

Деталі: До своєї групи він залучив ще двох місцевих жителів – колишніх українських військовослужбовців.

Зловмисники збирали інформацію і передавали її ворогу через закриті канали зв’язку.

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За співпрацю з окупантами їм обіцяли посади в окупаційній владі в разі, якщо ворожі війська увійдуть на територію Дніпропетровської області.

Підозрюваних затримали під час виконання чергового завдання представника держави-агресора.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучили корпуси гранат РГД-5, Ф-1, РГН із запалами, патрони, автомат АК-74У, пістолет, мобільні телефони, комп’ютерну техніку із доказами їх причетності до протиправної діяльності.

Їм інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, та незаконне придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).

Агентам РФ обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.