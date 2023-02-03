СБУ потрусила митників: не пропускали гумдопомогу для ЗСУ без "відкатів"

В Одеській та Чернівецькій областях викрили митників, які вимагали хабарі у тисячі доларів за ввезення в Україну товарів, у тому числі гуманітарної допомоги для українських захисників.

Джерело: пресслужба Служби безпеки, пресслужба Одеської обласної прокуратури, пресслужба Чернівецької обласної прокуратури

Деталі: На Одещині викрито посадовців митних постів "Одеса-порт" та "Білгород-Дністровський"

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За даними слідства, державний інспектор відділу митного оформлення "Одеса-порт" вимагав від представника благодійного фонду хабар за вплив на свого колегу – службовця іншого митного посту щодо нестворення митницею штучних перешкод при оформленні гумдопомоги для українських захисників.

Співробітник митниці заявив, що його "послуги" вартуватимуть від 500 до 700 доларів США за кожний автомобіль з вантажем. Представник фонду повинен був завчасно повідомити його про час проїзду та перелік вантажу.

Правоохоронці затримали митника одразу після одержання другої частини хабара.

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Йому повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання 1200 доларів США неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Крім того, повідомлено про підозру керівнику одного з митних постів Чернівецької митниці. За версією слідства, він налагодив схему одержання систематичного прибутку за нестворення штучних перешкод при розмитненні товарів. Оформлення митної декларації коштувало 1000 доларів США.

Щоб убезпечити себе, митник вирішував питання через посередника – свого колишнього співробітника, який долучив до протиправної діяльності ще одну особу. Саме посередники вели прямі перемовини з підприємцями та "збирали касу".

СБУ повідомляє, що серед посередників – колишній працівник митниці, який раніше вже притягувався до відповідальності за корупцію.

Зокрема, у листопаді минулого року правоохоронці задокументували факт одержання 3000 доларів США, а 1 лютого цього року посередника було затримано у Києві після одержання 12 тисяч доларів США. За вказану суму компанції обіцяли оформлення за зниженим митним платежем ввезеного на територію України парафінового воску.

Йому та одному з посередників повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Що цьому передувало: