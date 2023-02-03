Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти обстріляли центр Торецька з "Градів": одна людина загинула, шестеро поранено

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 3 лютого 2023, 15:32
Окупанти обстріляли центр Торецька з Градів: одна людина загинула, шестеро поранено
Фото: пресслужба Донецької облпрокуратури

3 лютого російські загарбники обстріляли центральну частину міста Торецьк Донецької області, загинула одна людина, ще 6 отримали поранення.

Джерело: пресслужба Донецької обласної прокуратури

Дослівно: "Внаслідок ворожої атаки 60-річний громадянин загинув, ще шестеро місцевих мешканців - троє жінок та троє чоловіків віком від 27 до 62 років зазнали поранень різного ступеню тяжкості".

Реклама:
 

Деталі: Снаряди загарбників влучили у багатоповерхові будинки, автомобілі, магазин та прилеглі споруди.

 

Повідомляється, що цього ж дня окупанти з артилерії обстріляли смт Курахівку Покровського району, внаслідок чого поранення отримали 37 і 81-річні жінки, а також 76-річний чоловік.

 

Наразі на місцях працюють правоохоронці та рятувальники. Усі постраждалі доставлені у лікарні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьобстрілжертвивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

Усі новини...
Донецька область
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
У прифронтових районах Донеччини залишаються 89 дітей – Кириленко
Останні новини
12:52
Путін заявив, що не відмовиться від "цілей СВО"
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
Усі новини...
Реклама: