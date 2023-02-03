Окупанти обстріляли центр Торецька з "Градів": одна людина загинула, шестеро поранено

3 лютого російські загарбники обстріляли центральну частину міста Торецьк Донецької області, загинула одна людина, ще 6 отримали поранення.

Джерело: пресслужба Донецької обласної прокуратури

Дослівно: "Внаслідок ворожої атаки 60-річний громадянин загинув, ще шестеро місцевих мешканців - троє жінок та троє чоловіків віком від 27 до 62 років зазнали поранень різного ступеню тяжкості".

Деталі: Снаряди загарбників влучили у багатоповерхові будинки, автомобілі, магазин та прилеглі споруди.

Повідомляється, що цього ж дня окупанти з артилерії обстріляли смт Курахівку Покровського району, внаслідок чого поранення отримали 37 і 81-річні жінки, а також 76-річний чоловік.

Наразі на місцях працюють правоохоронці та рятувальники. Усі постраждалі доставлені у лікарні.