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Окупанти обстріляли центр Торецька з "Градів": одна людина загинула, шестеро поранено

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 3 лютого 2023, 16:32
Фото: пресслужба Донецької облпрокуратури

3 лютого російські загарбники обстріляли центральну частину міста Торецьк Донецької області, загинула одна людина, ще 6 отримали поранення.

Джерело: пресслужба Донецької обласної прокуратури

Дослівно: "Внаслідок ворожої атаки 60-річний громадянин загинув, ще шестеро місцевих мешканців - троє жінок та троє чоловіків віком від 27 до 62 років зазнали поранень різного ступеню тяжкості".

 

Деталі: Снаряди загарбників влучили у багатоповерхові будинки, автомобілі, магазин та прилеглі споруди.

 

Повідомляється, що цього ж дня окупанти з артилерії обстріляли смт Курахівку Покровського району, внаслідок чого поранення отримали 37 і 81-річні жінки, а також 76-річний чоловік.

 

Наразі на місцях працюють правоохоронці та рятувальники. Усі постраждалі доставлені у лікарні.

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Теми: Донецька областьобстрілжертвивійна
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