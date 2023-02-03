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Обсяг нового пакету санкцій проти Росії складе 10 млрд євро - президентка Єврокомісії

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 16:00

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що обсяг обмежень в рамках десятого пакету санкцій проти Росії складе 10 мільярдів євро.

Про це вона заявила на пресконференції у Києві після саміту Україна-ЄС, пише "Європейська правда".

"Росія і російське суспільство вже платять високу ціну через запроваджені санкції. Десятий пакет санкцій готується, ми маємо намір запровадити його до 24 лютого. Його обсяг складе близько 10 млрд євро", - сказала фон дер Ляєн.

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За її словами, це пакет буде зосереджений на технологіях, які не повинні бути використані російською військовою машиною.

"Іншими словами, ми глибше дивимося на компоненти, знайдені, наприклад, у дронах, щоб впевнитися, що вони будуть недоступні для Росії", - додала голова Єврокомісії.

Раніше повідомлялося, що Україна розраховує, що десятий санкційний пакет ЄС проти Росії запровадить обмеження проти ядерної сфери РФ та ракетної програми.

ВІДЕО ДНЯ

Дивіться пояснення про підсумки саміту: Звільнення Криму, шлях до ЄС, гроші на зброю. Головне з саміту Україна-ЄС

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Теми: РосіясанкціїЄС
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