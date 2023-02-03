Обсяг нового пакету санкцій проти Росії складе 10 млрд євро - президентка Єврокомісії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що обсяг обмежень в рамках десятого пакету санкцій проти Росії складе 10 мільярдів євро.

Про це вона заявила на пресконференції у Києві після саміту Україна-ЄС, пише "Європейська правда".

"Росія і російське суспільство вже платять високу ціну через запроваджені санкції. Десятий пакет санкцій готується, ми маємо намір запровадити його до 24 лютого. Його обсяг складе близько 10 млрд євро", - сказала фон дер Ляєн.

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За її словами, це пакет буде зосереджений на технологіях, які не повинні бути використані російською військовою машиною.

"Іншими словами, ми глибше дивимося на компоненти, знайдені, наприклад, у дронах, щоб впевнитися, що вони будуть недоступні для Росії", - додала голова Єврокомісії.

Раніше повідомлялося, що Україна розраховує, що десятий санкційний пакет ЄС проти Росії запровадить обмеження проти ядерної сфери РФ та ракетної програми.

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