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Президент Євроради: Кремль нас не залякає, Україна буде членом ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 15:57
Президент Євроради: Кремль нас не залякає, Україна буде членом ЄС
Шарль Мішель на 24-му саміті Україна – ЄС у Києві 3 лютого. Фото ОП

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Євросоюз не припинить підтримку України попри погрози Кремля і Україна стане членом ЄС.

Про це він заявив на пресконференції у Києві після саміт Україна-ЄС, пише "Європейська правда".

"Цей саміт надсилає два чітких меседжі: перший – для вас і для людей України – ЄС буде підтримувати вас у всі можливі способи. Кремль нас не залякав і не залякає. Тому що ЄС і Україна – родина", – сказав Мішель.

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"І другий меседж – майбутнє України всередині Європейського союзу. Українці зробили чіткий вибір на користь свободи, демократії і верховенства права. Ваша майбутнє разом з нами у нашому спільному Європейському союзі. Ваша доля – це наша доля", – додав голова Євроради.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна заслуговує вже цього року підійти до початку переговорів про членство в Європейському Союзі.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, перебуваючи в Києві, висловила думку, що Україна стане членом Європейського Союзу.

ВІДЕО ДНЯ

Дивіться пояснення про підсумки саміту: Звільнення Криму, шлях до ЄС, гроші на зброю. Головне з саміту Україна-ЄС

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Теми: ЄСУкраїна
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