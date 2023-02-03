ЄС виділив дві "кандидатські" реформи, у яких відзначив успіх України

Європейський Союз погодився, що Україна докладає серйозних зусиль для проведення реформ, які необхідні для початку переговорів про членство.

Про це йдеться у підсумковому документі саміту, коментований переклад якого публікує "Європейська правда".

Зокрема, документ містить односторонню заяву сторони ЄС, у якій Євросоюз "визнав значні зусилля, які Україна продемонструвала протягом останніх місяців у досягненні цілей, що лежать в основі її статусу кандидата на членство в ЄС". Йдеться про перелік з семи критеріїв, які Україна має виконати для подальшого руху до вступу в ЄС.

Привітавши "реформаторські зусилля України у такі важкі часи", він закликав Київ продовжувати виконання семи умов просування держави до майбутнього членства в ЄС.

Документ не містить детального опису виконання Україною кандидатських критеріїв. Як повідомляла ЄвроПравда, ЄС погодився надати Україні таку оцінку навесні.

Однак, як виняток, сторони погодилися відзначити дві сфери, де вважають реформи найуспішнішими. "Ми привітали прогрес у забезпеченні незалежної та ефективної роботи антикорупційних інституцій та приведенні медіазаконодавства України у відповідність до законодавства ЄС щодо аудіовізуальних медіапослуг", - йдеться у спільній заяві саміту

Також документ підкреслює дві сфери, до яких прикута особлива увага – це судова реформа і реформа КС, а також наголошує на потребі отримати оцінку Венеційської комісії щодо закону про національні меншини.

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