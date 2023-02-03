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Зеленський каже, що РФ хоче забрати схід і покритикував тих, хто розслабився в мирних містах

Альона Мазуренко П'ятниця, 3 лютого 2023, 17:37
Зеленський каже, що РФ хоче забрати схід і покритикував тих, хто розслабився в мирних містах
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія хоче реваншу на кінець лютого - початок весни, за словами президента, окупанти хочуть забрати схід України. 

Джерело: пресконференція за підсумками саміту Україна-ЄС

У Зеленського запитали, до чого готується влада країни на кінець лютого 2023 року і до чого готуватися українцям.  

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Пряма мова: "До чого готуватись? Ми в процесі. Ми вже готуємось. Розвідка і військові - ми вважаємо, що буде посилюватись тиск на сході держави.

Росія хоче реваншу. Реваншу хоче саме там, де не вийшло. Хоче забрати схід. Наша задача не дати такої можливості, не дати до моменту посилення нашої армії відповідною зброєю. Вважаю, що у нас є всі шанси.

Також вони будуть хотіти повернутись і мати реваншистські кроки, згадуючи ту поразку, яка у них була восени, в напрямку Лиман, тощо. 

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Наша стійкість там також залежить від зброї і від мотивації".

Деталі: За словами президента, на початку вторгнення мотивація та дух українського суспільства були міцнішими.

Зокрема, було відчуття, що все українське суспільство єдине і перебуває у стані війни проти ворога, проте зараз у Зеленського є відчуття, що деякі українські міста на відпочинку. 

За його словами, це прояв слабкості. Він закликав нагадати тим, хто "відпочиває" в Україні, що ми всі на війні і згадати початок вторгнення в лютому 2022 року.

Теми: Зеленськийвійнаокупація
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