США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд
Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 2,175 мільярда доларів.
Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал Пат Райдер на брифінгу у Вашингтоні, пише "Європейська правда".
"Сьогоднішній пакет допомоги включає критично важливі системи протиповітряного захисту, які допоможуть Україні захистити своїх людей, а також броньовані машини і додаткове обладнання, включаючи протитанкові комплекси Javelin, артилерійські боєприпаси і ракет для систем HIMARS", - сказав він.
До нового пакету увійдуть 250 одиниць Javelin, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та мінометні міни калібру 120 мм, 190 важких кулеметів з боєприпасами.
Крім того, у списку є два зенітні ракетні комплекси середнього радіусу дії HAWK, 4 радари повітряної розвідки, 20 контрабатарейних радарів, зенітні гармати та боєприпаси до них.
Оновлено: Згодом глава Офісу президента Андрій Єрмак поділився списком нової військової допомоги від США.
Зокрема, Україна отримає:
- боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- мінометні снаряди калібру 120 мм;
- 190 великокаліберних кулеметів із тепловізійними прицілами та боєприпасами;
- 181 машину із захистом від мін і засідок MRAP;
- 250 Javelin;
- 2 тисячі протитанкових ракет;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- підривні боєприпаси;
- спорядження для холодної погоди, шоломи та інше польове обладнання.