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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 19:24
ЗРК HAWK, фото з Defense Express

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 2,175 мільярда доларів.

Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал Пат Райдер на брифінгу у Вашингтоні, пише "Європейська правда".

"Сьогоднішній пакет допомоги включає критично важливі системи протиповітряного захисту, які допоможуть Україні захистити своїх людей, а також броньовані машини і додаткове обладнання, включаючи протитанкові комплекси Javelin, артилерійські боєприпаси і ракет для систем HIMARS", - сказав він.

До нового пакету увійдуть 250 одиниць Javelin, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та мінометні міни калібру 120 мм, 190 важких кулеметів з боєприпасами.

Крім того, у списку є два зенітні ракетні комплекси середнього радіусу дії HAWK, 4 радари повітряної розвідки, 20 контрабатарейних радарів, зенітні гармати та боєприпаси до них.

Оновлено: Згодом глава Офісу президента Андрій Єрмак поділився списком нової військової допомоги від США.

Зокрема, Україна отримає:

ВІДЕО ДНЯ
  • боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм;
  • мінометні снаряди калібру 120 мм;
  • 190 великокаліберних кулеметів із тепловізійними прицілами та боєприпасами;
  • 181 машину із захистом від мін і засідок MRAP;
  • 250 Javelin;
  • 2 тисячі протитанкових ракет;
  • протипіхотні боєприпаси Claymore;
  • підривні боєприпаси;
  • спорядження для холодної погоди, шоломи та інше польове обладнання.

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Теми: СШАдопомога Українізброя
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