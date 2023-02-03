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США нададуть Україні далекобійні снаряди GLSDB в рамках нового пакету допомоги

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 20:01

Новий пакет військової допомоги Україні включатиме далекобійні снаряди, дальність дії яких становить 150 кілометрів.

Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал Пат Райдер на брифінгу у Вашингтоні, пише "Європейська правда".

Райдер підтвердив, що Україна отримає малогабаритні високоточні боєприпаси Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).

"В рамках пакет ми надамо GLSDB Україні. Це дасть їм здатність отримати більшу вогневу дальність і дозволить проводити операції із захисту своєї країни і повернути свої суверенні території, які окупувала Росія", - сказав Райдер.

Як відомо, наявні в українських військових реактивні системи залпового вогню HIMARS здатні уражати цілі на відстані близько 80 кілометрів.

Водночас у новому пакеті відсутні ракети ATACMS.

Україна тривалий час просить у США далекобійні ракети - зокрема ATACMS, здатні уражати цілі на відстані до 300 кілометрів, обґрунтовуючи це тим, що наявне озброєння не дозволяє знищувати логістичні вузли російських окупаційних військ на українській території.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 2,175 мільярда доларів.

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Теми: СШАзброядопомога Україні
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