Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Країни ЄС і G7 вводять стелю цін на російські нафтопродукти

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 19:16
Країни ЄС і G7 вводять стелю цін на російські нафтопродукти
Фото з відкритих джерел

ЄС та G7 запроваджують цінову стелю на російські нафтопродукти.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

Вона зазначила, що у неділю набуде чинності заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів.

Реклама:

"Разом із "Великою сімкою" ми встановлюємо граничні ціни на ці продукти, скорочуючи доходи Росії та забезпечуючи стабільність світових енергетичних ринків", - зауважила вона. 

Раніше у п’ятницю шведське головування в Раді ЄС повідомило, що постійні представники країн Євросоюзу погодили стелю цін на російські нафтопродукти.

"Посли ЄС сьогодні схвалили граничні ціни на нафтопродукти перед остаточним ухваленням Радою ЄС. Важлива угода в рамках подальшої відповіді ЄС та партнерів на російську агресію проти України", - йдеться у повідомленні головування у Twitter.

ВІДЕО ДНЯ

Редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвік уточнив, що країни ЄС домовилися про стелю цін у $100 на російський дизель і  $45 на різні масла. 

Також, за його інформацією, країни-члени дали письмове зобов'язання про перегляд граничної ціни на сиру російську нафту у березні. Зараз ціна становить $60.

5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн, після чого обсяги доходу Росії від продажу нафти почали падати. 

Читайте також: Чому Росія досі заробляє на продажу енергоресурсів та як це змінити

Теми: ЄСнафтацінигроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

Усі новини...
ЄС
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
12:52
Путін заявив, що не відмовиться від "цілей СВО"
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
Усі новини...
Реклама: