Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Країни ЄС і G7 вводять стелю цін на російські нафтопродукти

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 20:16
Фото з відкритих джерел

ЄС та G7 запроваджують цінову стелю на російські нафтопродукти.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

Вона зазначила, що у неділю набуде чинності заборона ЄС на імпорт російських нафтопродуктів.

"Разом із "Великою сімкою" ми встановлюємо граничні ціни на ці продукти, скорочуючи доходи Росії та забезпечуючи стабільність світових енергетичних ринків", - зауважила вона. 

Раніше у п’ятницю шведське головування в Раді ЄС повідомило, що постійні представники країн Євросоюзу погодили стелю цін на російські нафтопродукти.

"Посли ЄС сьогодні схвалили граничні ціни на нафтопродукти перед остаточним ухваленням Радою ЄС. Важлива угода в рамках подальшої відповіді ЄС та партнерів на російську агресію проти України", - йдеться у повідомленні головування у Twitter.

Редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвік уточнив, що країни ЄС домовилися про стелю цін у $100 на російський дизель і  $45 на різні масла. 

ВІДЕО ДНЯ

Також, за його інформацією, країни-члени дали письмове зобов'язання про перегляд граничної ціни на сиру російську нафту у березні. Зараз ціна становить $60.

5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн, після чого обсяги доходу Росії від продажу нафти почали падати. 

Читайте також: Чому Росія досі заробляє на продажу енергоресурсів та як це змінити

Читайте УП В Google News

Теми: ЄСнафтацінигроші
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Резніков: Очікуємо наступів, бо лютий, а росіяни люблять символізм

фотоРанковий обстріл Харкова: в одному з університетів серйозні руйнування

Путін на початку війни обіцяв не вбивати Зеленського - експрем'єр Ізраїлю

Резніков може піти з МО, на його місце розглядають Буданова – джерела

оновленоРосіяни атакували Харків, є "прильоти" у центрі міста – ОВА

Росія неспроможна вести "кілька великих наступальних операцій" – ISW

Усі новини...
ЄС
ЄС погодився допомогти Україні створити міжнародний суд для лідерів РФ
Пов'язані з Держдумою РФ лобісти фінансували європейських політиків для легітимізації анексії Криму
Частка взаємного товарообігу України та ЄС становить понад 55% – Мінекономіки
Останні новини
17:43
Резніков хоче створити Military Prozorro
17:23
У Литві зібрали 6 млн євро на радари ППО для України - на мільйон більше, ніж планували
17:08
В ОП і МЗС прокоментували інформацію про "обіцянку" Путіна не вбивати Зеленського
16:45
Резніков анонсував літаки від партнерів: Питання – які
16:23
Резніков: Очікуємо наступів, бо лютий, а росіяни люблять символізм
16:11
Кіпр обирає нового президента, основна боротьба між трьома кандидатами
16:08
Україна не завдаватиме ударів по Росії новими далекобійними снарядами від США - Резніков
16:01
Мала приватизація: у лютому заплановано провести 50 аукціонів
15:52
Глава Північної Осетії та пропагандисти потрапили під обстріл в Україні
15:45
фотоУкраїнські полярники показали, як ростуть синьоокі баклани
Усі новини...