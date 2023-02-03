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Франція та Італія погодили останні деталі для поставки в Україну ЗРК SAMP/T

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 20:37

Після кількох тижнів дискусій Франція та Італія ухвалили рішення про відправлення в Україну ЗРК SAMP/T.

Про це стало відомо після телефоннох розмови міністра збройних сил Франції та міністра оборони Італії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM-TV.

"Під час цієї розмови міністр завершили технічні переговори, які ведуть Франція та Італія, щодо поставки системи протиповітряної оборони SAMP/T - MAMBA в Україну навесні 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Це перша європейська протиракетна система великої дальності, розроблена Францією та Італією. Вона дозволить Україні захистити себе від атак безпілотників, ракет і російської авіації, що охоплюють значну частину української території.

За словами міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, зенітний ракетний комплекс SAMP/T може бути розгорнутий в Україні протягом двох місяців.

Наприкінці січня агенція Reuters повідомила з посиланням на джерела, що Франція й Італія вже практично досягли згоди про передачу Україні ЗРК SAMP/T, а також підписали контракт на закупівлю до 700 ракет Aster, що використовуються для цього комплексу.

Система, створена спільним франко-італійським консорціумом, може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно і є єдиною системою європейського виробництва, здатною перехоплювати балістичні ракети.

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Теми: ФранціяІталія
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