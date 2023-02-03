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Турецькі компанії продають РФ американську електроніку, яка потрібна армії ворога – WSJ

Альона Мазуренко П'ятниця, 3 лютого 2023, 22:54
ПРАПОР ТУРЕЧЧИНИ, ФОТО GETTY IMAGES

Турецькі компанії експортували до Росії електроніку, запчастини та інші товари американського виробництва, всупереч санкціям США та в порушення американського експортного контролю. Деякі з цих товарів необхідні для забезпечення збройних сил РФ. 

Джерело: The Wall Street Journal

Дослівно: "Турецькі компанії минулого року експортували на десятки мільйонів доларів машин, електроніки, запчастин та інших товарів, необхідних Росії для її збройних сил, згідно з дослідженням торгових даних, що показує, як Москва може підтримувати свої військові зусилля, незважаючи на міжнародні санкції".

Деталі: Повідомляється, що щонайменше 13 турецьких фірм експортували товарів на загальну суму 18,5 мільйонів доларів.

Йдеться про пластмасу, гумові вироби і транспортні засоби. Їх продали 10 російським компаніям, на які США наклали санкції за їхню роль у нападі Росії на Україну.

За даними, які проаналізували журналісти, турецькі компанії відправили в РФ щонайменше 3 партії товарів американського виробництва.

Турецькі фірми також відправили до Росії з березня по жовтень 2022 року ліфти, електрогенератори, друковані плати та інші товари виробництва США на суму 15 млн доларів в порушення американського експортного контролю.

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Крім того, серед підсанкційних російських компаній, які отримували товари з Туреччини, було дочірнє підприємство російської корпорації "Тактичні ракети", що виробляє системи озброєння для російського флоту, і "Промтехнологія", яка потрапила під санкції за виробництво гвинтівок для російських збройних сил.

Серед товарів, які Росія придбала у Туреччині, також були рульові колеса для вантажівок і фільтри для двигунів американського виробництва.

РФ імпортувала конвеєрів і ліфтів американського виробництва на суму майже 8 мільйонів доларів.

Повідомляється, що високопосадовці міністерства фінансів США відвідали Туреччину, ОАЕ та Оман, щоб у цих країнах припинили діяльність російських мереж військових закупівель.

Наприкінці минулого року високопосадовці США попередили Туреччину, що турецькі громадяни можуть бути оштрафовані або ув'язнені за обслуговування літаків американського виробництва, які здійснюють польоти в Росію і з Росії.

Ці попередження є перевіркою того, чи зможуть США та їхні союзники досягти успіху в ізоляції Росії в довгостроковій перспективі, або чи зможе Москва послабити вплив санкцій, торгуючи з такими великими економіками, як Туреччина, Китай, Індія та арабські країни.

В МЗС Туреччини, міністерстві промисловості і торгівлі Росії та Федеральній митній службі на запити журналістів щодо експорту не відповіли.

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Теми: ТуреччинаСШАРосіяекспорт
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