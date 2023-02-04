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У Бєлгородській області РФ – пожежа на заводі

Субота, 4 лютого 2023, 01:45
фото пожежі із соцмереж

У Борисивці Бєлгородської області в Росії внаслідок потрапляння снарядів трапилася пожежа.

Джерело: губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков, соцмережі

Пряма мова: "Снаряди потрапили на територію промислового заводу. За попередньою інформацією, постраждалих немає: людей встигли вивести на безпечну відстань.

Сформовано оперативний штаб. Усі аварійні служби виїхали на місце".

Деталі: Місцеві пабліки виклали відео пожежі на промисловому заводі.

За їхньою версією, мова про пожежу на Борисівському заводі мостових металоконструкцій. У соцмережах ідеться про те, що на цьому заводі виготовлялися конструкції для Кримського мосту.

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Теми: Росіяпожежа
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