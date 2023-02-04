У Маріуполь і район Росія стягнула 30 тисяч окупантів – радник мера
Субота, 4 лютого 2023, 02:58
У Маріуполі та районі за останній тиждень кількість окупантів збільшилася на 10-15 тисяч і сягнула приблизно 30 тисяч загарбників.
Джерело: радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко
Пряма мова: "Лише за останній тиждень військовий корпус окупантів збільшився на 10-15 тисяч.
Більшість розквартирована в Маріупольському районі по селах за тактикою "живого щита".
В цілому можемо говорити о приблизно 30 тисяч окупантів, сконцентрованих в Маріуполі та районі".
Деталі: Андрющенко зазначає, що у розмовах з місцевим населенням окупанти повідомляють "про пріоритет напряму атаки на Вугледар та Запоріжжя".
Крім того, радник мера повідомляє про захід в одне з приморських сіл нового підрозділу "кадировців" кількістю 2-3 тисячі.
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