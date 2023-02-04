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У Маріуполь і район Росія стягнула 30 тисяч окупантів – радник мера

Ольга Глущенко Субота, 4 лютого 2023, 01:58
У Маріуполь і район Росія стягнула 30 тисяч окупантів – радник мера
Фото ілюстративне: getty images

У Маріуполі та районі за останній тиждень кількість окупантів збільшилася на 10-15 тисяч і сягнула приблизно 30 тисяч загарбників.

Джерело: радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко

Пряма мова: "Лише за останній тиждень військовий корпус окупантів збільшився на 10-15 тисяч.

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Більшість розквартирована в Маріупольському районі по селах за тактикою "живого щита".

В цілому можемо говорити о приблизно 30 тисяч окупантів, сконцентрованих в Маріуполі та районі".

Деталі: Андрющенко зазначає, що у розмовах з місцевим населенням окупанти повідомляють "про пріоритет напряму атаки на Вугледар та Запоріжжя".

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Крім того, радник мера повідомляє про захід в одне з приморських сіл нового підрозділу "кадировців" кількістю 2-3 тисячі.

Теми: Маріупольвійнаокупація
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