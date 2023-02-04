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Китай може планувати напад на Тайвань до 2027 року – ЗМІ

Ольга Глущенко Субота, 4 лютого 2023, 03:55
Китай може планувати напад на Тайвань до 2027 року – ЗМІ
ВІЛЬЯМ БЕРНС, ФОТО GETTY IMAGES

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Сполучених Штатів Вільям Бернс заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін може планувати здійснити захоплення Тайваню у 2027 році.

Джерело: Бернс, цитує Reuters

Деталі: Директор ЦРУ сказав, що не варто недооцінювати амбіції Сі Цзіньпіна щодо Тайваню, незважаючи на те, що "його, ймовірно, протверезили дії російських військових в Україні".

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За його словами, Сполучені Штати знають "з розвідувальних даних", що Цзіньпін наказав своїм військовим бути готовими до вторгнення на острів Тайвань до 2027 року.

"Це не означає, що він вирішив здійснити вторгнення в 2027 році або в будь-який інший рік, але це нагадування про серйозність його намірів і його амбіцій", - зазначив Бернс.

На думку Бернса, китайський лідер, швидше за все, "здивований і стурбований" та намагається винести уроки з "дуже поганої роботи" російських військових і їхніх озброєнь в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Росія і Китай підписали договір про партнерство "без обмежень" у лютому минулого року, незадовго до вторгнення РФ в Україну, яке посилило занепокоєння Заходу, що Китай може піти на подібний крок щодо Тайваню.

Теми: КитайТайвань
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