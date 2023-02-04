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Ворог продовжує наступ на 4 напрямках, зазнає втрат – зведення

Ольга Глущенко Субота, 4 лютого 2023, 05:50
Ворог продовжує наступ на 4 напрямках, зазнає втрат – зведення
українські військові, фото Генштабу

Ворожі війська ведуть наступ на чотирьох напрямках, а Сили оборони відбили атаки росіян в районах 9 населених пунктів.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнає великих втрат".

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Деталі: Протягом минулої доби противник завдав 20 авіаційних та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської та Миколаївської областей, є жертви серед цивільного населення. Здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. У той же час обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка, Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області; Вільна Слобода - Сумської та Ветеринарне, Глибоке, Огірцеве, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ на Харківщині.

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На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії в районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне, Голубівка, Куп’янськ і Кислівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляно Терни і Торське Донецької області та Макіївка, Червонопопівка і Діброва - Луганської.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Нью-Йорк та Дружба.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Новомихайлівка, Георгіївка та Мар’їнка.

На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Пречистівка, Велика Новосілка, Нескучне, Богоявленка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках постраждали райони 24 населених пунктів, зокрема, Новопіль і Времівка на Донеччині; Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Новоданилівка, Мала Токмачка Запорізької області та Качкарівка, Республіканець, Козацьке і Херсон.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Знищено 4 БпЛА противника типу "Орлан-10". А ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 1 важку вогнеметну систему "Cолнцепьок".

Теми: ГенштабвійнаЗбройні сили
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