Суботній ранок почався з двогодинної повітряної тривоги по всій Україні

Вранці в суботу 4 лютого в усіх українських областях оголосили повітряну тривогу, яка тривала дві години.

Джерело: мапа повітряних тривог, "Беларускі Гаюн"

Деталі: За даними білоруських активістів, з аеродрому Мачулищі піднявся у повітря літак далекого радіолокаційного виявлення та управління.

Пізніше вони повідомили про активність авіації росіян - ракетоносія "Кинджалів" МіГ-31К.

Оновлено: ВМС ЗСУ повідомляють, що у Чорному морі другий день поспіль немає жодного носія "Калібрів".

Близько 11:00 ранку тривога в областях була скасована.