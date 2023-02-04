Суботній ранок почався з двогодинної повітряної тривоги по всій Україні
Субота, 4 лютого 2023, 10:00
Вранці в суботу 4 лютого в усіх українських областях оголосили повітряну тривогу, яка тривала дві години.
Джерело: мапа повітряних тривог, "Беларускі Гаюн"
Деталі: За даними білоруських активістів, з аеродрому Мачулищі піднявся у повітря літак далекого радіолокаційного виявлення та управління.
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Пізніше вони повідомили про активність авіації росіян - ракетоносія "Кинджалів" МіГ-31К.
Оновлено: ВМС ЗСУ повідомляють, що у Чорному морі другий день поспіль немає жодного носія "Калібрів".
Близько 11:00 ранку тривога в областях була скасована.
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