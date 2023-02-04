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Суботній ранок почався з двогодинної повітряної тривоги по всій Україні

Роман ПетренкоСубота, 4 лютого 2023, 11:00
скріншот

Вранці в суботу 4 лютого в усіх українських областях оголосили повітряну тривогу, яка тривала дві години.

Джерело: мапа повітряних тривог, "Беларускі Гаюн"

Деталі: За даними білоруських активістів, з аеродрому Мачулищі піднявся у повітря літак далекого радіолокаційного виявлення та управління.

Пізніше вони повідомили про активність авіації росіян - ракетоносія "Кинджалів" МіГ-31К.

Оновлено: ВМС ЗСУ повідомляють, що у Чорному морі другий день поспіль немає жодного носія "Калібрів".

Близько 11:00 ранку тривога в областях була скасована.

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Теми: повітряна тривогавійна
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