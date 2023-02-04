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Одеса та передмістя без світла: друга за добу масштабна аварія на підстанції

Роман ПетренкоСубота, 4 лютого 2023, 08:38
Одеса та передмістя без світла: друга за добу масштабна аварія на підстанції
ФОТО РIXABAY.COM

Зранку 4 лютого сталася друга за останню добу масштабна аварія на підстанції НЕК Укренерго, через що Одеса та частина району без світла.

Джерело: ДТЕК Одеські електромережі

Дослівно: "Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені.

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Енергетики докладають максимум зусиль, щоб заживити об’єкти критичної інфраструктури".

Деталі: Електропостачання обіцяють відновити одразу після завершення робіт.

Нагадаємо: 3 лютого на підстанції Укренерго в Одесі сталася масштабна аварія внаслідок чого знеструмлені деякі райони міста та частина Одеського району.

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Теми: Одесаелектроенергія
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