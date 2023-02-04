Одеса та передмістя без світла: друга за добу масштабна аварія на підстанції
Субота, 4 лютого 2023, 09:38
Зранку 4 лютого сталася друга за останню добу масштабна аварія на підстанції НЕК Укренерго, через що Одеса та частина району без світла.
Джерело: ДТЕК Одеські електромережі
Дослівно: "Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені.
Енергетики докладають максимум зусиль, щоб заживити об’єкти критичної інфраструктури".
Деталі: Електропостачання обіцяють відновити одразу після завершення робіт.
Нагадаємо: 3 лютого на підстанції Укренерго в Одесі сталася масштабна аварія внаслідок чого знеструмлені деякі райони міста та частина Одеського району.