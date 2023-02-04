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В Одесі затримали агента ФСБ, який шпигував заради квартири в Криму – СБУ

Роман ПетренкоСубота, 4 лютого 2023, 10:06
затримання російського агента, фото сбу

Контррозвідка Служби безпеки викрила законспірованого агента ФСБ в Одесі, якому пообіцяли квартиру в Криму.

Джерело: СБУ

Деталі: Зазначається, що це колишній військовий, який ще з 2010 року контактував з російською спецслужбою, а з 2020 – почав активно збирати розвіддані про заходи бойової підготовки Збройних сил на території південного регіону.

"Особливу увагу" звертав на хід міжнародних військових навчань в акваторії Чорного моря і тренувань сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах, зокрема бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Також він намагався "відслідковувати" надходження в Україну військової продукції і товарів подвійного призначення через морські порти Одеси, Маріуполя, Чорноморська, Ізмаїла та Скадовська.

Співробітники СБУ задокументували факти діяльності агента і встановили його російських кураторів, а потім й затримали поплічника агресора.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, який у 1990 році закінчив Костромське вище командне училище за спеціальністю "хімік-розвідник".

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Потім до середини 90-х проходив службу у штабі Одеського військового округу та звільнився у званні капітан.

Потім займався контрабандою відповідної продукції з Росії. Таким чином він потрапив у поле зору російської спецслужби.

Під час чергового перебування на території РФ його завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Курській області.

За виконання завдань зрадник сподівався отримати допомогу від окупантів щодо відчуження на його користь квартири вартістю $200 тисяч в окупованому Криму.

Його судитимуть за статтею "Державна зрада", наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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Теми: СБУдержзрадашпигунствоРосія
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