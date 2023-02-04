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Британська розвідка: спроба РФ інтегрувати окуповані території навряд чи матиме негайний вплив на кампанію

"Європейська правда"Субота, 4 лютого 2023, 10:30

Британська розвідка відзначила той факт, що російські військові офіційно включили окуповані території України до складу свого Південного військового округу.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Огляд нагадує, що 3 лютого 2023 року російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що Донецька та Луганська "народні республіки", а також Запорізька та Херсонська області переходять під тризіркове командування зі штаб-квартирою в Ростові-на-Дону.

Це відбулася після січневої заявив міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що військова експансія включатиме створення "самодостатніх угруповань військ" в Україні.

"Цей крок підкреслює, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповану територію в довгострокову стратегічну позицію. Однак навряд чи це матиме негайний вплив на кампанію: Росія наразі розгортає війська з усіх російських військових округів, якими командує спеціальний розгорнутий штаб" - йдеться в огляді.

Як повідомлялося, у розвідці Британії бачать ознаки того, що масштаби залучення до війни в України російських в’язнів, набраних до складу "групи Вагнера", поступово зменшуються. 

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Теми: Велика Британіярозвідкавійна
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