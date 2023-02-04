Британська розвідка: спроба РФ інтегрувати окуповані території навряд чи матиме негайний вплив на кампанію

Британська розвідка відзначила той факт, що російські військові офіційно включили окуповані території України до складу свого Південного військового округу.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Огляд нагадує, що 3 лютого 2023 року російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що Донецька та Луганська "народні республіки", а також Запорізька та Херсонська області переходять під тризіркове командування зі штаб-квартирою в Ростові-на-Дону.

Це відбулася після січневої заявив міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що військова експансія включатиме створення "самодостатніх угруповань військ" в Україні.

"Цей крок підкреслює, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповану територію в довгострокову стратегічну позицію. Однак навряд чи це матиме негайний вплив на кампанію: Росія наразі розгортає війська з усіх російських військових округів, якими командує спеціальний розгорнутий штаб" - йдеться в огляді.

Як повідомлялося, у розвідці Британії бачать ознаки того, що масштаби залучення до війни в України російських в’язнів, набраних до складу "групи Вагнера", поступово зменшуються.