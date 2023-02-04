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Новий обмін полоненими: Україна повернула ще 116 людей

Роман ПетренкоСубота, 4 лютого 2023, 11:27
фото: оп

4 лютого відбувся ще один великий обмін полоненими, вдалося повернути 116 людей, повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

Джерело: Єрмак у Telegram

Деталі: За даними Єрмака, серед звільнених – оборонці Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої.

Пряма мова Єрмака: "87 воїнів ЗСУ, двоє з яких - із ССО. Вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро з ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС.

З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

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Крім того, нам вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців - Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна-добровольця – українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну - Кулика Євгенія Олеговича".

Більше деталей: Росіяни тим часом кажуть, що обмін відбувся "завдяки посередництву керівництва Об'єднаних Арабських Еміратів", а окупанти отримали 63 вояк.

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Теми: обмінполоненівійна
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