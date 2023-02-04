Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Новий обмін полоненими: Україна повернула ще 116 людей

Роман ПетренкоСубота, 4 лютого 2023, 10:27
Новий обмін полоненими: Україна повернула ще 116 людей
фото: оп

4 лютого відбувся ще один великий обмін полоненими, вдалося повернути 116 людей, повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

Джерело: Єрмак у Telegram

Деталі: За даними Єрмака, серед звільнених – оборонці Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої.

Пряма мова Єрмака: "87 воїнів ЗСУ, двоє з яких - із ССО. Вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро з ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС.

ВІДЕО ДНЯ

З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

Крім того, нам вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців - Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна-добровольця – українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну - Кулика Євгенія Олеговича".

Більше деталей: Росіяни тим часом кажуть, що обмін відбувся "завдяки посередництву керівництва Об'єднаних Арабських Еміратів", а окупанти отримали 63 вояк.

Теми: обмінполоненівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

Усі новини...
Регіони: росіяни обстрілювали дев’ять областей, є загиблі цивільні
В Одесі затримали агента ФСБ, який шпигував заради квартири в Криму – СБУ
Німеччина зібрала докази воєнних злочинів в Україні "у тризначному діапазоні" - прокурор
"Запалає вся Україна": Медведєв погрожує ядерною зброєю за удари по Криму
Останні новини
12:52
Путін заявив, що не відмовиться від "цілей СВО"
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
Усі новини...
Реклама: