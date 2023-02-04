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У Києві перекинулася "швидка", поранений водій

Роман ПетренкоСубота, 4 лютого 2023, 10:44
У Києві перекинулася швидка, поранений водій
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У Дніпровському районі Києва на перехресті перекинувся автомобіль швидкої допомоги, є постраждалий.

Джерело: кореспондентка УП, речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі УП

Деталі: За словами кореспондентки, "швидка" перекинулася на перехресті на столичному проспекті Миру.

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На місці вже є поліція та три автівки "швидких". Одну людину, ймовірно, шпиталізували.

Правоохоронці в коментарі УП уточнили, що дійсно є один постраждалий, це водій "швидкої", але наразі невідомий його стан.

ВІДЕО ДНЯ

Інформація надійшла після 11 ранку, на місці наряд з’ясовує причини ДТП.

Оновлено: У поліції пояснили, що водій автомобіля "Опель" не надав перевагу в русі кареті швидкої, яка рухалась з увімкненими проблисковими маячками на червоний сигнал світлофора.

Внаслідок зіткнення спецтранспорт перекинувся, а його водій отримав тілесні ушкодження. 

 
 

Теми: ДТПКиїв
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