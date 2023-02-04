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"Запалає вся Україна": Медведєв погрожує ядерною зброєю за удари по Криму

Роман ПетренкоСубота, 4 лютого 2023, 11:08
Запалає вся Україна: Медведєв погрожує ядерною зброєю за удари по Криму
фото getty images

Якщо Україна атакує російські об'єкти в Криму, з боку Росії нібито можливі "тільки удари відплати", заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Джерело: Медведєв в інтерв'ю ЗМІ, якого цитує РБК

Пряма мова Медведєва: "Ніяких переговорів у цьому випадку не буде, будуть тільки удари відплати. Запалає вся Україна, що залишилася під владою Києва...

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Наша відповідь може бути будь-якою. Про це цілком чітко сказав президент Росії. Ми не ставимо перед собою жодних обмежень і залежно від характеру загроз готові застосовувати всі види зброї.

Відповідно до наших доктринальних документів, включно з Основами ядерного стримування.

Довідково: Згідно з п. 19 Основ державної політики в галузі ядерного стримування, Росія може застосувати ядерну зброю "в разі агресії проти Росії із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено саме існування держави".

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Теми: МедведєвКримокупаціяядерна зброя
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