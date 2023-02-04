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Німеччина зібрала докази воєнних злочинів в Україні "у тризначному діапазоні" - прокурор

"Європейська правда"Субота, 4 лютого 2023, 12:31

Німеччина зібрала докази воєнних злочинів в Україні і заявила про необхідність судового процесу на міжнародному рівні.

Про це заявив генпрокурор Німеччини Петер Франк, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Зараз, наприклад, ми зосереджені на масових вбивствах в Бучі або нападах на українську цивільну інфраструктуру", - сказав Петер Франк.

Він додав, що наразі прокурори мають докази в "тризначному діапазоні", не уточнюючи деталей.

У березні 2022 року Німеччина почала збирати докази для переслідування можливих воєнних злочинів, в тому числі шляхом опитування українських біженців та оцінки загальнодоступної інформації, сказав Франк, додавши, що німецькі прокурори ще не проводять розслідування щодо конкретних осіб.

"Ми готуємося до можливого пізнішого судового процесу - чи то у нас в Німеччині, чи то з нашими іноземними партнерами, чи то перед міжнародним судом", - додав він.

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Відповідаючи на запитання, кого слід судити, Франк сказав, що до відповідальності мають бути притягнуті російські державні лідери та ті, хто виконує рішення на найвищому військовому рівні.

Україна наполягає на створенні спеціального трибуналу для переслідування російських військових і політичних лідерів, яких вона вважає відповідальними за розв'язання війни.

Міжнародний кримінальний суд розпочав власне розслідування ймовірних злочинів проти людяності та воєнних злочинів через кілька днів після вторгнення Москви 24 лютого, але він не має юрисдикції переслідувати агресію в Україні.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в четвер, що в Гаазі буде створено міжнародний центр з переслідування злочину агресії в Україні.

Як повідомлялося, Європейський союз досяг одностайності про потребу створити механізм покарання російської верхівки за злочин агресії, але наразі не дав згоду на створення у Гаазі окремого спецтрибуналу.

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Теми: НімеччинавійнаРосія
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