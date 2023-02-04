Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міжнародний союз велосипедистів підтримує повернення на турніри росіян, а українцям виділив кредит

Роман ПетренкоСубота, 4 лютого 2023, 12:48
Міжнародний союз велосипедистів підтримує повернення на турніри росіян, а українцям виділив кредит
росіянин на чемпіонаті світу 2019, фото getty images

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) підтримує повернення російських атлетів до світового спорту у статусі нейтральних спортсменів, а українцям виділила кредит, щоб спортсмени могли продовжувати тренування та змагання.

Джерело: офіційна резолюція UCI

Деталі: Федерація підтримала резолюцію МОК про участь російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб, яка дозволяє росіянам та білорусам змагатися під нейтральним прапором. Велосипедистам з Росії, які підтримали війну, заборонять виступ на турнірах.

Реклама:

Тим часом російські чи білоруські національні збірні не можуть брати участь у змаганнях під егідою UCI.

UCI також вирішив, починаючи з 1 березня, запропонувати свою підтримку українській велоспільноті.

Організація надала технічну та матеріальну підтримку Федерації велоспорту України, щоб її спортсмени могли продовжувати тренування та змагання.

ВІДЕО ДНЯ

Для цього було виділено кредит у розмірі 600 тисяч швейцарських франків.

Федерація закликає уряди "поважати незалежність Олімпійського руху, його позиції та політичний нейтралітет, а не вирішувати, які спортсмени можуть або не можуть брати участь у міжнародних змаганнях виключно на основі їхньої національності", а також "не використовувати Олімпійські ігри та наші міжнародні змагання як інструмент політичних санкцій".

Теми: спортсанкціїРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

Усі новини...
спорт
Персональну ляльку Барбі Харлан продано на аукціоні за $10 400
Українську важкоатлетку Деху відсторонили від ЧС-2023 через допінг
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
12:52
Путін заявив, що не відмовиться від "цілей СВО"
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
Усі новини...
Реклама: