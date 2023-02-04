Міжнародний союз велосипедистів підтримує повернення на турніри росіян, а українцям виділив кредит

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) підтримує повернення російських атлетів до світового спорту у статусі нейтральних спортсменів, а українцям виділила кредит, щоб спортсмени могли продовжувати тренування та змагання.

Джерело: офіційна резолюція UCI

Деталі: Федерація підтримала резолюцію МОК про участь російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб, яка дозволяє росіянам та білорусам змагатися під нейтральним прапором. Велосипедистам з Росії, які підтримали війну, заборонять виступ на турнірах.

Тим часом російські чи білоруські національні збірні не можуть брати участь у змаганнях під егідою UCI.

UCI також вирішив, починаючи з 1 березня, запропонувати свою підтримку українській велоспільноті.

Організація надала технічну та матеріальну підтримку Федерації велоспорту України, щоб її спортсмени могли продовжувати тренування та змагання.

Для цього було виділено кредит у розмірі 600 тисяч швейцарських франків.



Федерація закликає уряди "поважати незалежність Олімпійського руху, його позиції та політичний нейтралітет, а не вирішувати, які спортсмени можуть або не можуть брати участь у міжнародних змаганнях виключно на основі їхньої національності", а також "не використовувати Олімпійські ігри та наші міжнародні змагання як інструмент політичних санкцій".