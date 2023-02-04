Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни перегруповуються й наступають на 5 напрямках – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоСубота, 4 лютого 2023, 18:15
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Російські війська проводять перегрупування на окремих напрямках та зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Противник проводить перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках".

Деталі: Протягом доби ворог здійснив 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається незмінною, противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, проте наступальних угруповань окупантів не виявлено. В той же час, обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Глибоке, Зелене, Нескучне, Стариця,  Вовчанськ, Чугунівка та Великий Бурлук Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Піщане, Кислівка та Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Терни Донецької області та Макіївка, Площанка і Діброва – Луганської.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку під вогневе ураження потрапили Спірне, Берестове, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював Авдіївку, Первомайське, Георгіївку, Мар’їнку, Побєду та Новомихайлівку.

На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Щербаки Запорізької області та Антонівка і Херсон.

Українська авіація протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів.

Читайте УП В Google News

Теми: ГенштабвійнаЗбройні сили
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Внаслідок землетрусу у Туреччині загинули 912 осіб, понад 5 тисяч поранені

РФ незабаром отримає нову партію іранських дронів – розвідка

У "Гвардії наступу" у перший день з'явилися тисячі кандидатів, набір триває

Ще один нардеп від ОПЗЖ складає мандат

Зеленський вніс до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Наступу росіян на Донбасі можна очікувати в будь-який час після 15 лютого – голова ОВА

Усі новини...
Генштаб
Окупанти вербують на війну засуджених жінок – Генштаб
Ворог продовжує наступ на 4 напрямках, зазнає втрат – зведення
Захисники України підбили ворожий літак і чотири танки, знищили 840 ворогів
Останні новини
14:26
У Бердянську пролунали вибухи, повідомляють про роботу ППО
14:25
В Україні вперше діятиме окрема заборона на вилов щуки: деталі
14:18
Виготовляв та продавав дитяче порно: на Київщині суд виніс вирок фотографу свят
14:15
Патрульна поліція Києва шукає працівників
14:11
Внаслідок землетрусу в Туреччині в сусідній Сирії 371 загиблий і понад тисячу поранених
14:09
Окупанти завезли на ЗАЕС персонал з Калінінської АЕС – "Енергоатом"
14:05
Сили оборони півдня ліквідували за ніч два катери та дві ДРГ ворога
13:50
Єврокомісія не коментує інформацію про можливий візит Зеленського в Брюссель
13:44
відеоКабаєва заявила, що російська пропаганда не поступається автомату Калашникова
13:43
фотоУкраїнські військові прибули в Британію опановувати САУ AS90
Усі новини...