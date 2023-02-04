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Окупанти вербують на війну засуджених жінок – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 4 лютого 2023, 18:23
ілюстративне фото AFP via Getty Images

На окупованій Донеччині росіяни завербували засуджених жінок із виправної колонії для участі в бойових діях.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Щоб поповнити втрати в живій силі, противник намагається залучити до участі в бойових діях засуджених жінок.

Впродовж тижня окупанти завербували близько 50 осіб із жіночої виправної колонії міста Сніжне тимчасово окупованої території Донецької області.

Також відомо, що їх направлено на територію РФ для проходження підготовки".

Що передувало: У розвідці Британії бачать ознаки того, що масштаби залучення до війни в України російських в’язнів, набраних до складу "групи Вагнера", поступово зменшуються

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Теми: окупаціявійнаГенштаб
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