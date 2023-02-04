У Києві та області й на Дніпропетровщині до 16:00 неділі не вимикатимуть світло

У Києві та області, а також на Дніпропетровщині у першій половині дня в неділю не будуть обмежувати електропостачання.

Джерело: ДТЕК

Дослівно: "Завтра Київ, Київщина та Дніпропетровщина в першу половину дня будуть без обмежень електропостачання.

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За командою "Укренерго" ліміти споживання будуть застосовані лише з 16:00 по 20:00 у:

Києві (1233 МВт)

Київщині (882 МВт)

Дніпропетровщині (1494 МВт)".

Деталі: У ДТЕК додали, що внаслідок руйнувань енергоінфраструктури Одещини в області продовжуються екстрені відключення світла.