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У Києві та області й на Дніпропетровщині до 16:00 неділі не вимикатимуть світло

Катерина ТищенкоСубота, 4 лютого 2023, 22:48
У Києві та області й на Дніпропетровщині до 16:00 неділі не вимикатимуть світло
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З SHUTTERSTOCK

У Києві та області, а також на Дніпропетровщині у першій половині дня в неділю не будуть обмежувати електропостачання.

Джерело: ДТЕК

Дослівно: "Завтра Київ, Київщина та Дніпропетровщина в першу половину дня будуть без обмежень електропостачання.

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За командою "Укренерго" ліміти споживання будуть застосовані лише з 16:00 по 20:00 у:

  • Києві (1233 МВт)
  • Київщині (882 МВт)
  • Дніпропетровщині (1494 МВт)".

Деталі: У ДТЕК додали, що внаслідок руйнувань енергоінфраструктури Одещини в області продовжуються екстрені відключення світла.

Теми: електроенергіяКиївКиївська областьДніпропетровська область
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