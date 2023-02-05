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Росіяни мають намір вивезти дітей з окупованої Луганщини в Карелію – ЦНС

Ольга Глущенко Неділя, 5 лютого 2023, 02:50
Росіяни мають намір вивезти дітей з окупованої Луганщини в Карелію – ЦНС
Ілюстративне фото Depositphotos

Центр національного спротиву (ЦНС) повідомляє, що з окупованих територій Луганщини загарбники мають намір вивезти дітей у Карелію.

Джерело: ЦНС

Деталі: На цьому тижні відбулася зустріч голови зборів республіки Карелія Еліссана Шандаровича і голови так званої "народної ради" на ТОТ Луганської області Дєнисом Мірошниченком.

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Одним із ключових питань було направлення на "відпочинок" та "оздоровлення" дітей з окупованої Луганщини на "курорти" Карелії.

Дослівно: "Такі часті поїздки керівників різних регіонів із намірами "виторгувати" собі певну кількість дітей під завуальованими приводами "оздоровлення", "відпочинку", "культурного обміну" мають як суто практичну мету – списання бюджетних коштів на ці заходи так і більш моторошну – все більше з’являється свідчень щодо викрадень неповнолітніх та торгівлі людьми".

Теми: Луганська областьокупаціядіти
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