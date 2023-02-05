Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Столиця штату Нью-Йорк допоможе відбудувати Бучу

Ольга Глущенко Неділя, 5 лютого 2023, 05:22
Столиця штату Нью-Йорк допоможе відбудувати Бучу
міський парк у Бучі, довоєнне фото з wikipedia

Американське місто Олбані, столиця штату Нью-Йорк, запропонувало стати партнером міста Буча, якому допоможе у відбудові.

Джерело: мер українського міста Анатолій Федорук під час його поїздки до Сполучених Штатів, цитує Укрінформ

Пряма мова: "У штаті Нью-Йорк ми плануємо відвідати Олбані – майбутнє місто-партнер Бучі. Мерія цього міста вийшла з ініціативою про партнерські відносини з нашим містом".

Реклама:

"Головна мета – донести до народу Сполучених Штатів те, що відбувається в Україні, і налагодити прямі зв’язки з політиками, фундаціями, які допомагають нам у відбудові".

Деталі: Федорук поінформував, що делегація мерії перебуває у США з 6-денним робочим візитом.

За словами мера, "важливо відбудувати те, що зруйновано, але ще важливіше – стати набагато сучаснішими й сильнішими, ніж ми були до 24 лютого".

ВІДЕО ДНЯ

Він зазначив, що американська сторона забезпечила для нього у Вашингтоні "досить високий рівень зустрічей" – від керівництва Агентства США з міжнародного розвитку USAID до конгресменів, урядовців, партійних діячів, журналістів, бізнесменів.

"І демократи, і республіканці консолідовані в питанні підтримки України – як зараз, щоб досягти перемоги у війні, так і в перспективі", – поділився він.

Після російських звірств у Бучі до неї прикута увага світу, зауважив мер: "Нам доводиться виконувати в цей час навіть певною мірою дипломатичну місію, приймаючи політиків і різні делегації".

Очільник міста також розповів, що у Вашингтоні брав участь у засіданні керівництва USAID, де було ухвалено рішення щодо виділення Україні та Молдові 135 млн доларів із коштів, які раніше призначалися для Американсько-російського інвестиційного фонду TUSRIF.

"Ці кошти мали бути спрямовані на розбудову демократії в Російській Федерації, підтримку муніципалітетів Росії, але в силу відомих причин уряд ухвалив рішення виділити їх Україні та Молдові", – сказав він, підкресливши, що бучанська громада братиме участь у конкурсі на фінансування своїх проєктів із цих грошей.

Теми: БучаСШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Буча
"Заслуговують бути не забутими". Історія перепоховання добровольців, які захищали Бучу
Глава Міноборони ФРН про ідею "ненасильницького" опору України: Скажіть це людям у Бучі
Президент ПАР та інші африканські лідери відвідали Бучу
Останні новини
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
12:52
Путін заявив, що не відмовиться від "цілей СВО"
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
Усі новини...
Реклама: