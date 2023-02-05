Лікувати поранених окупантів у Світлодарськ приїхали медики з Якутії – штаб

На окупованих територіях загарбники розгортають польові госпіталі, в один із таких у Світлодарську приїхав медичний персонал із Якутії.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області усі медичні заклади переповнені пораненими загарбниками".

Деталі: Штаб повідомляє, що російські окупанти облаштовують дитячі садочки, школи і складські приміщення під польові шпиталі.

За даними військових, до одного зі шпиталів у місті Світлодарськ Донецької області, де на лікуванні знаходиться близько 70 осіб, прибув медичний персонал із Якутії.