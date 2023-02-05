Лікувати поранених окупантів у Світлодарськ приїхали медики з Якутії – штаб
Неділя, 5 лютого 2023, 06:08
На окупованих територіях загарбники розгортають польові госпіталі, в один із таких у Світлодарську приїхав медичний персонал із Якутії.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області усі медичні заклади переповнені пораненими загарбниками".
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Деталі: Штаб повідомляє, що російські окупанти облаштовують дитячі садочки, школи і складські приміщення під польові шпиталі.
За даними військових, до одного зі шпиталів у місті Світлодарськ Донецької області, де на лікуванні знаходиться близько 70 осіб, прибув медичний персонал із Якутії.