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Чилі охопили масштабні лісові пожежі, є загиблі і багато постраждалих

Ольга Глущенко Неділя, 5 лютого 2023, 07:43
фото пожежі AFP

Щонайменше 23 людини загинули і близько тисячі постраждали в результаті сотень лісових пожеж, що виникли в результаті сильної спеки у Чилі.

Джерело: AFP

Деталі: Заданими Міністерства внутрішніх справ країни, загинули 23 особи, дістали поранення – 979.

Заступник міністра внутрішніх справ Мануель Монсальве повідомив, що в суботу 232 лісові пожежі все ще були активними.

Уряд президента Габріеля Боріча поширив режим стихійного лиха на південний регіон Арауканія. Регіони Нубл і Біобіо вже перебували в стані стихійного лиха.

Цей крок дозволив Борічу мобілізувати військових для боротьби з пожежами, оскільки кількість жертв продовжувала зростати.

Температура піднялася до 40 градусів за Цельсієм (104 градуси за Фаренгейтом), що перешкоджало зусиллям зі стримування пожеж, багато з яких вийшли з-під контролю.

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Пожежі знищили щонайменше 88 будинків і охопили 47 000 гектарів лісу.

Серед загиблих – двоє членів екіпажу гелікоптера, який гасив пожежі, і розбився в п'ятницю вдень, повідомили офіційні особи.

Один пожежник загинув і щонайменше вісім отримали поранення під час гасіння пожежі.

 

Загалом у регіоні задіяно близько 2300 пожежників і 75 літаків.

Спека викликає побоювання повторення ситуації 2017 року, коли внаслідок масштабних пожеж у цьому ж регіоні загинуло 11 людей і було знищено 1 500 будинків.

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Теми: пожежастихійне лихо
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