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Росіяни атакували Харків, є "прильоти" у центрі міста – ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 5 лютого 2023, 07:29
Росіяни атакували Харків, є прильоти у центрі міста – ОВА
обстріляний росією центр харкова, ілюстративне ФОТО: GETTY IMAGES

Російські окупанти вранці 5 лютого почали обстріли Харкова та області, вже є "прильоти", повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов, мер міста Ігор Терехов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Увага! Жителі Харкова і області, окупанти завдають ударів!

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Деталі: Він додав, що вже зафіксовано "приліт" в центральній частині міста. Попередньо ракета С-300.

Терехов повідомив, що дві ворожі ракети вдарили по центру Харкова у Київському районі.

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Інформації про жертв наразі немає.

Оновлено: Терехов повідомив, що одна з ракет потрапила в житлову забудову в центрі Харкова.

Наразі відомо про пожежу в одному з житлових будинків та одну постраждалу людину.

За словами Синєгубова, відомо про трьох постраждалих: 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років.

Жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці.

Теми: Харків
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