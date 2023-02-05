Росіяни атакували Харків, є "прильоти" у центрі міста – ОВА
Російські окупанти вранці 5 лютого почали обстріли Харкова та області, вже є "прильоти", повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Джерело: Синєгубов, мер міста Ігор Терехов у Telegram
Пряма мова Синєгубова: "Увага! Жителі Харкова і області, окупанти завдають ударів!
Залишайтеся в укриттях!".
Деталі: Він додав, що вже зафіксовано "приліт" в центральній частині міста. Попередньо ракета С-300.
Терехов повідомив, що дві ворожі ракети вдарили по центру Харкова у Київському районі.
Інформації про жертв наразі немає.
Оновлено: Терехов повідомив, що одна з ракет потрапила в житлову забудову в центрі Харкова.
Наразі відомо про пожежу в одному з житлових будинків та одну постраждалу людину.
За словами Синєгубова, відомо про трьох постраждалих: 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років.
Жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці.